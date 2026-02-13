ONE Friday Fights 142 Results: Panpadej Edges Apiwat

On Friday, Feb. 13, ONE Championship hosted ONE Friday Fights 142, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event featured MMA, Muay Thai, and Kickboxing action.
The event aired live on YouTube starting at 6:30 a.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Muay Thai bout: Panpadej NF def. Apiwat Sor Somnuk by majority decision
Muay Thai bout: Gregor Thom def. Donking Yotharakmuaythai by KO (punch). Round 2, 2:59
Muay Thai bout: Petnamkhong Sor Maneekhot def. Payakrut Suajantokmuaythai by unanimous decision
Muay Thai bout: Nuapet Tded99 def. Khusen Salomov by unanimous decision
Muay Thai bout: Shae Lei Wedderburn def. Joanne La by TKO (doctor stoppage). Round 2, 1:33
Muay Thai bout: Dokmaifai Topfairy def. Payak Saksatoon by KO (punches). Round 3, 2:07
MMA bout: Alena Ignateva def. Alexia Fontaine by submission (rear-naked choke). Round 1, 4:03
Muay Thai bout: Yodphupa TeamMehdiZatout def. Shoi Kojima by unanimous decision
Kickboxing bout: Zhang Peimian def. Ellis Badr Barboza by unanimous decision
Muay Thai bout: Suriyanlek Por Yenying def. Mohamed Taoufyq by majority decision
Muay Thai bout: Isaac Mohammed def. Jurai Ishii by split decision
Muay Thai bout: Yonis Anane def. Riamu Matsumoto by unanimous decision
Muay Thai bout: Petlampun Muadablampang def. Khasan Salomov by unanimous decision
MMA bout: Julian Mayorga def. Toshihiko Konosu by TKO. Round 1, 2:08
