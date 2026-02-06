ONE Friday Fights 141 Results: Samingdam Edges Komawut in Close Bout

On Friday, Feb. 6, ONE Championship hosted ONE Friday Fights, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event featured MMA, Muay Thai, Kickboxing and Grappling action.
The event aired live on YouTube starting at 6:30 a.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Muay Thai bout: Samingdam NF Looksuan def. Komawut FA Group by split decision
Muay Thai bout: Detchawalit Silkmuaythai def. Saw Min Min by KO (punch). Round 1, 0:25
Muay Thai bout: Khunpon Aekmuangnon def. Sornsueknoi FA Group by split decision
Muay Thai bout: Face Erawan def. Soe Naung Oo by TKO (three knockdowns). Round 1, 1:08
Kickboxing bout: Mamuka Usubyan def. Yassin Airad by unanimous decision
Muay Thai bout: Gabriele Moram def. Francisca Vera by unanimous decision
Muay Thai bout: Haruyuki Tanitsu def. Lin Htet Aung by KO (body punch). Round 1, 0:53
MMA bout: Ramu Araya def. Wan Muhammad Sabri by KO (strikes). Round 3, 1:17
Muay Thai bout: Hero Marco Manguray def. Myke Ohura by TKO (punches). Round 1, 2:36
Kickboxing bout: Lamnamoonlek Tded99 def. Daniel Puertas by unanimous decision
Muay Thai bout: Johan Ghazali def. Ye Yint Naung by unanimous decision
Muay Thai bout: Adam Sor Dechapan def. Walid Snoussi by KO. Round 2, 1:01
Muay Thai bout: Chokdee Maxjandee def. Mahesuan Aekmuangnon by TKO. Round 1, 1:42
MMA bout: Moises Lois Ilogon def. Masaki Suzuki by submission (rear-naked choke). Round 2, 4:34
