KRUSH 185 and 186 Results: Niimi Beats Masumoto After Extra Round; Tanabe Outworks Owaki

On Sunday, Feb. 1, K-1 Japan Group hosted KRUSH 185 and 186, live from the Edion Arena Osaka in Osaka, Japan. The event featured two full cards of kickboxing action.
The event aired live on ABEMA starting at 12:30 p.m. JST. Check below for full results.
Takahito Niimi def. Haruto Matsumoto by extended round unanimous decision (10-9 x 3)
Shinichiro Kawasaki def. Kaisei Kondo by KO (punch). Round 3, 2:02
Yuto Shinohara def. Arata by KO (punches). Round 1, 1:47
Ko-ta Bravely def. Jinku Oda by TKO (doctor stoppage). Round 2, 0:11
Keito Ishigo def. Daiki by KO (leg kicks). Round 1, 0:42 – KRUSH bantamweight championship tournament, first round
Riki Soda def. Takeshi by unanimous decision (30-29, 30-28, 30-29) – KRUSH bantamweight championship tournament, first round
Ryusho def. Yusuke Kojima by KO (punch). Round 2, 1:24
Daichi Uemasu def. Yuki Toyota by extended round split decision (10-9, 9-10, 10-9)
Mao def. Kokoro Bravely by unanimous decision (30-28, 30-27, 30-27)
Genki Machibun def. Hirohide Masuda by KO (punches). Round 2, 1:59
KRUSH 185 Bouts:
Toma Tanabe def. Takeru Owaki by unanimous decision (30-28, 30-27, 30-27)
Kuto Ueno def. Koki Maruyama by KO (punches). Round 1, 2:15
Jinsei Yoshikawa vs. Naruto Matsumoto by TKO (three knockdowns). Round 2, 2:05
Kensuke Ori def. Rikuto Tanaka by unanimous decision (30-28 x 3)
Kazuki Matsumoto def. Rei Sugiwaka by unanimous decision (30-28, 30-29, 30-28)
Ryoga Matsumoto def. Takeru Yamaguchi by majority decision (29-28, 29-29, 29-28)
Yuya Miyake def. Hiroki Nakano by uanimous decision (29-27, 30-27, 30-27)
Takuma Mori def. Nikudanko by KO (flying knee). Round 3, 0:38
SHIORIN♡ def. Hotaru by majority decision (30-27, 29-29, 30-28)
Kenshin Tanabe def. Raian by unanimous decision (30-24 x 3)