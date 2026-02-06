GLORY 105: Last Heavyweight Standing Weigh-In Results and Video

On Saturday, Feb. 7, GLORY Kickboxing will host GLORY 105, live from the GelreDome in Arnhem, Netherlands. The event features the final rounds of the Last Heavyweight Standing tournament.
The preliminary card airs live on YouTube starting at 11 a.m. ET, followed by the main card on Triller TV pay-per-view at 12:30 p.m. ET. The fighters hit the scales on Friday, Feb. 6. Check below for full weigh-in results and video.
WEIGH-IN RESULTS
Mory Kromah (227.1 lbs/103.0 kg) vs. Michael Boapeah (218.5 lbs/99.1 kg) – Last Heavyweight Standing quarterfinals
Kevin Tariq Osaro (289.7 lbs/131.4 kg) vs. Nidal Bchiri (268.5 lbs/121.8 kg) – Last Heavyweight Standing quarterfinals
Anis Bouzid (246.2 lbs/111.2 kg) vs. Errol Zimmerman (276.7 lbs/125.5 kg) – Last Heavyweight Standing quarterfinals
Sofian Laïdouni (245.8 lbs/111.5 kg) vs. Miloš Cvjetićanin (219.4 lbs/99.5 kg) – Last Heavyweight Standing quarterfinals
Bahram Rajabzadeh (220.5 lbs/100.0 kg) vs. Cristian Ristea (226.2 lbs/102.6 kg)
“Hamicha” Mohamed Mezouari (185.2 lbs/84.0 kg) vs.Brice Kombu (182.8/82.9 kg)
André Santos (143.1 lbs/64.9 kg) vs. Deniz Demirkapu (143.3 lbs/65.0 kg)
Luis Tavares (208.3 lbs/94.5 kg) vs. Alin Nechita (207.7 lbs/94.2 kg)
Serdar Uroglu (248.5 lbs/112.7 kg) vs. Vasile Amaritei (227.7 lbs/103.3 kg) – Last Heavyweight Standing reserve bout
Ștefan Lătescu (209.2 lbs/94.9 kg) vs. Enrico Pellegrino (209. 0 lbs/94.8 kg)
Mohammed Hamdi (209.0 lbs/94.8 kg) vs. Emin Özer (207.9 lbs/94.3 kg)
Kevin Tariq Osaro (289.7 lbs/131.4 kg) vs. Nidal Bchiri (268.5 lbs/121.8 kg) – Last Heavyweight Standing quarterfinals
Anis Bouzid (246.2 lbs/111.2 kg) vs. Errol Zimmerman (276.7 lbs/125.5 kg) – Last Heavyweight Standing quarterfinals
Sofian Laïdouni (245.8 lbs/111.5 kg) vs. Miloš Cvjetićanin (219.4 lbs/99.5 kg) – Last Heavyweight Standing quarterfinals
Bahram Rajabzadeh (220.5 lbs/100.0 kg) vs. Cristian Ristea (226.2 lbs/102.6 kg)
“Hamicha” Mohamed Mezouari (185.2 lbs/84.0 kg) vs.Brice Kombu (182.8/82.9 kg)
André Santos (143.1 lbs/64.9 kg) vs. Deniz Demirkapu (143.3 lbs/65.0 kg)
Luis Tavares (208.3 lbs/94.5 kg) vs. Alin Nechita (207.7 lbs/94.2 kg)
Serdar Uroglu (248.5 lbs/112.7 kg) vs. Vasile Amaritei (227.7 lbs/103.3 kg) – Last Heavyweight Standing reserve bout
Ștefan Lătescu (209.2 lbs/94.9 kg) vs. Enrico Pellegrino (209. 0 lbs/94.8 kg)
Mohammed Hamdi (209.0 lbs/94.8 kg) vs. Emin Özer (207.9 lbs/94.3 kg)