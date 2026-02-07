GLORY 105: Last Heavyweight Standing Results

On Saturday, Feb. 7, GLORY Kickboxing will host GLORY 105, live from the GelreDome in Arnhem, Netherlands. The event features the final rounds of the Last Heavyweight Standing tournament.
The preliminary card airs live on YouTube starting at 11 a.m. ET, followed by the main card on Triller TV pay-per-view at 12:30 p.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
TBD vs. TBD – Last Heavyweight Standing final
Bahram Rajabzadeh vs. Cristian Ristea
TBD vs. TBD – Last Heavyweight Standing semifinals
TBD vs. TBD – Last Heavyweight Standing semifinals
“Hamicha” Mohamed Mezouari vs. Brice Kombu
Kevin Tariq Osaro vs. Nidal Bchiri – Last Heavyweight Standing quarterfinals
Mory Kromah vs. Michael Boapeah – Last Heavyweight Standing quarterfinals
Sofian Laïdouni vs. Miloš Cvjetićanin – Last Heavyweight Standing quarterfinals
Anis Bouzid vs. Errol Zimmerman – Last Heavyweight Standing quarterfinals
André Santos vs. Deniz Demirkapu
Luis Tavares vs. Alin Nechita
Serdar Uroglu vs. Vasile Amaritei – Last Heavyweight Standing reserve bout
Ștefan Lătescu vs. Enrico Pellegrino
Mohammed Hamdi vs. Emin Özer
