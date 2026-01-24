UFC 324: Gaethje vs. Pimblett Results

On Saturday, Jan. 24, the UFC will host UFC 324: Gaethje vs. Pimblett, live from the T-Mobile Arena in Las Vegas, Nev. The event features a battle for the interim lightweight title between Justin Gaethje and Paddy Pimblett.
The early prelims air live on UFC Fight Pass and Paramount+ starting at 5:30 p.m. ET, followed by the preliminary and main cards on Paramount+ at 7 p.m. ET and 9 p.m. ET, respectively. Check below for full results.
FULL RESULTS
Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett – for the interim lightweight title
Sean O’Malley vs. Song Yadong
Waldo Cortes-Acosta vs. Derrick Lewis
Natália Silva vs. Rose Namajunas
Arnold Allen vs. Jean Silva
Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo
Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev
Nikita Krylov vs. Modestas Bukauskas
Alex Perez vs. Charles Johnson
Josh Hokit def. Denzel Freeman by TKO (strikes). Round 1, 4:59
Ty Miller def. Adam Fugitt by TKO (punches). Round 1, 4:59
