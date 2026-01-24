UFC 324: Gaethje vs. Pimblett Results

On Saturday, Jan. 24, the UFC will host UFC 324: Gaethje vs. Pimblett, live from the T-Mobile Arena in Las Vegas, Nev. The event features a battle for the interim lightweight title between Justin Gaethje and Paddy Pimblett.

The early prelims air live on UFC Fight Pass and Paramount+ starting at 5:30 p.m. ET, followed by the preliminary and main cards on Paramount+ at 7 p.m. ET and 9 p.m. ET, respectively. Check below for full results.

FULL RESULTS Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett – for the interim lightweight title

Sean O’Malley vs. Song Yadong

Waldo Cortes-Acosta vs. Derrick Lewis

Natália Silva vs. Rose Namajunas

Arnold Allen vs. Jean Silva

Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo

Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev

Nikita Krylov vs. Modestas Bukauskas

Alex Perez vs. Charles Johnson

Josh Hokit def. Denzel Freeman by TKO (strikes). Round 1, 4:59

Ty Miller def. Adam Fugitt by TKO (punches). Round 1, 4:59