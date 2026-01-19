RISE 195 Results: Wada Wins Gachi!! Tournament; Hitachi Captures Vacant Crown

On Sunday, Jan, 18, RISE Kickboxing hosted RISE 195, live from Korakuen Hall in Bunkyo, Tokyo, Japan. The event featured the Gachi!! Tournament, as well as a battle for the vacant superfeatherweight title.
The event aired live on Abema starting at 3 a.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Hyuma Hitachi def. Panuwat TGT by unanimous decision (50-47, 49-47, 48-47) – for the vacant RISE super featherweight title
Teppei Wada def. Ruka Fujita by unanimous decision (30-29, 29-28, 29-28) – Gachi!! Tournament final
Ryujin Nasukawa def. Yuto Uemura by TKO (punches). Round 1, 2:24
Takamasa Abiko def. Yo Ueda by KO (knee). Round 1, 0:59 – Gachi!! Tournament reserve bout
Teppei Wada def. Seiya Ogawa by ext. round unanimous decision (10-9, 10-9, 10-9) – Gachi!! Tournament semifinals
Ruka Fujita def. Kyosuke by unanimous decision (30-28, 30-28, 30-27) – Gachi!! Tournament semifinals
Kiana Inoue def. Akane Shibuya by split decision (30-29, 28-29, 29-28)
Sora Koike def. Fuki Nakazawa by TKO (three knockdowns). Round 1, 2:00
Teppei Wada def. Ruka Fujita by unanimous decision (30-29, 29-28, 29-28) – Gachi!! Tournament final
Ryujin Nasukawa def. Yuto Uemura by TKO (punches). Round 1, 2:24
Takamasa Abiko def. Yo Ueda by KO (knee). Round 1, 0:59 – Gachi!! Tournament reserve bout
Teppei Wada def. Seiya Ogawa by ext. round unanimous decision (10-9, 10-9, 10-9) – Gachi!! Tournament semifinals
Ruka Fujita def. Kyosuke by unanimous decision (30-28, 30-28, 30-27) – Gachi!! Tournament semifinals
Kiana Inoue def. Akane Shibuya by split decision (30-29, 28-29, 29-28)
Sora Koike def. Fuki Nakazawa by TKO (three knockdowns). Round 1, 2:00