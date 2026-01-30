ONE Friday Fights 140 Results: 12 Finishes in 14 Bouts

On Friday, Jan. 30, ONE Championship hosted ONE Friday Fights 140, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event featured MMA, Muay Thai, and Kickboxing action.
The event aired live on YouTube starting at 6:30 a.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Muay Thai bout: Kongchai Chanaidonmueang def. Thway Lin Htet by unanimous decision
Muay Thai bout: Sonrak Fairtex def. Buakhiao Por Paoin by KO (punches). Round 2, 1:21
Muay Thai bout: Isannuea ChotBangsaen def. Sanit Aekmuangnon by KO (punch). Round 2, 0:29
Muay Thai bout: Jaradchai Maxjandee def. Sanpet Sor Salacheep by KO (flying knee). Round 2, 0:43
Muay Thai bout: Rungruanglek TN Muaythai def. Imam Gadzhiev by KO (punches). Round 1, 1:58
Muay Thai bout: Zoe Neuschwander def. Yara Saleh by unanimous decision
Muay Thai bout: Petmuangdet JaTikUbon def. Pepsi Sor Jaruwan by KO (body punches). Round 2, 2:39
Muay Thai bout: Hamza Rachid def. Antar Kacem by TKO (referee stoppage). Round 3, 0:33
MMA bout: Viet Anh Do def. Jean Claude Saclag by TKO (punches). Round 1, 0:59
MMA bout: Waldimir Britez def. Kazat Alymbek Uulu by TKO (punches). Round 1, 1:08
Kickboxing bout: Chen Jiayi def. Hiroki Naruo by KO (punches). Round 3, 1:25
Kickboxing bout: Retsu Sashida def. Danila Vasilikhin by KO (leg kick). Round 2, 2:25
Kickboxing bout: Ranma def. Chalamkaw TeamMehdiZatout by KO (knees to body). Round 3, 0:58
Grappling bout: Henrique de Almeida Cabral def. Koki Ichikawa by submission (heel hook). Round 1, 6:52
Muay Thai bout: Sonrak Fairtex def. Buakhiao Por Paoin by KO (punches). Round 2, 1:21
Muay Thai bout: Isannuea ChotBangsaen def. Sanit Aekmuangnon by KO (punch). Round 2, 0:29
Muay Thai bout: Jaradchai Maxjandee def. Sanpet Sor Salacheep by KO (flying knee). Round 2, 0:43
Muay Thai bout: Rungruanglek TN Muaythai def. Imam Gadzhiev by KO (punches). Round 1, 1:58
Muay Thai bout: Zoe Neuschwander def. Yara Saleh by unanimous decision
Muay Thai bout: Petmuangdet JaTikUbon def. Pepsi Sor Jaruwan by KO (body punches). Round 2, 2:39
Muay Thai bout: Hamza Rachid def. Antar Kacem by TKO (referee stoppage). Round 3, 0:33
MMA bout: Viet Anh Do def. Jean Claude Saclag by TKO (punches). Round 1, 0:59
MMA bout: Waldimir Britez def. Kazat Alymbek Uulu by TKO (punches). Round 1, 1:08
Kickboxing bout: Chen Jiayi def. Hiroki Naruo by KO (punches). Round 3, 1:25
Kickboxing bout: Retsu Sashida def. Danila Vasilikhin by KO (leg kick). Round 2, 2:25
Kickboxing bout: Ranma def. Chalamkaw TeamMehdiZatout by KO (knees to body). Round 3, 0:58
Grappling bout: Henrique de Almeida Cabral def. Koki Ichikawa by submission (heel hook). Round 1, 6:52