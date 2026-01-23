ONE Friday Fights 139 Results: Worapon Zaps Lin Oo in 87 Seconds

On Friday, Jan. 23, ONE Championship hosted ONE Friday Fights 139, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event featured MMA, Muay Thai, Kickboxing and Grappling action.
The event aired live on YouTube starting at 6:30 a.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Muay Thai bout: Worapon Lukjaoporongtom def. Soe Lin Oo by KO (head kick). Round 1, 1:27
Muay Thai bout: Sandro Bosi def. Petsangwan Sor Samarngarment by unanimous decision
Muay Thai bout: Superjeng Tded99 def. Maemmot Sor Salacheep by unanimous decision
Muay Thai bout: Salai Htan Khee Shein def. YodUdon BS Muaythai by KO (punch). Round 2, 0:21
Muay Thai bout: Den Sitnayoktaweeptaphong def. Jaoinsee PK Saenchai by unanimous decision
Muay Thai bout: Kajornklai Sor Sor Toipadriew def. Dunk Lukporphrayasua by TKO (punch). Round 2, 2:49
Muay Thai bout: Khunsuk Mor Krungthepthonburi def. Nay Yine by unanimous decision
Muay Thai bout: Rustam Yunusov def. Khunponnoi Sor Sommai by unanimous decision
Muay Thai bout: Kyaw Swar Win def. Muga Seto by TKO (three knockdowns). Round 2, 1:25
MMA bout: Batochir Batsaikhan def. Alastair Volders by TKO (punches). Round 1, 2:57
Kickboxing bout: Zhao Zhengdong def. Keisuke Monguchi by TKO (punches). Round 3, 1:21
Kickboxing bout: Gabriel Pereira def. Hiroki Suzuki by majority decision
Muay Thai bout: Pol Pascual def. Yugo Kato by TKO (strikes). Round 2, 1:15
MMA bout: Thoan Nguyen Thanh def. Gabriele Lionetti by unanimous decision
