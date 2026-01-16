ONE Friday Fights 138 Results: Decho Outworks Pompet, Takes Scorecards

On Friday, January 16, ONE Championship hosted ONE Friday Fights 138, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event featured MMA, Muay Thai, and Kickboxing action.
The event aired live on YouTube starting at 6:30 a.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Muay Thai bout: Decho Por Borirak def. Pompet PongSuphan PK by unanimous decision
Muay Thai bout: Ayad Albadr def. Chartpayak Saksatoon by unanimous decision
Muay Thai bout: Kohtao Petsomnuk def. Tonglampoon FA Group by KO (knee and punches). Round 2, 2:33
Muay Thai bout: Petgarfield Jitmuangnon def. Logan Chan by split decision
Muay Thai bout: Petninmungkorn NamkangIceland def. Toyota Eaglemuaythai by KO (punches). Round 3, 2:03
Muay Thai bout: Tahaneak Nayokatasala def. Khunpon Or AudUdon by KO (punch). Round 3, 1:49
Muay Thai bout: Ubaid Hussain def. Brazil Aekmuangnon by unanimous decision
Muay Thai bout: Rifdean Masdor def. Mohamad Redho by KO (strikes). Round 1, 2:34
MMA bout: Ilyas Eziyeu def. Lucas Ganin by split decision
Kickboxing bout: Shoma Okumura def. Sheng Yi Hang by unanimous decision
Kickboxing bout: Cho Kyeong Jae def. Shota by TKO (three knockdowns). Round 1, 2:13
Kickboxing bout: Diogo Miguel Silva def. Kazuteru Yamazaki by unanimous decision
MMA bout: Dias Otegen def. Akhmed Rabadanov by unanimous decision
Kickboxing bout: Anuar Cisneros def. Shun Shiraishi by TKO (leg kicks). Round 2, 0:43
Muay Thai bout: Ayad Albadr def. Chartpayak Saksatoon by unanimous decision
Muay Thai bout: Kohtao Petsomnuk def. Tonglampoon FA Group by KO (knee and punches). Round 2, 2:33
Muay Thai bout: Petgarfield Jitmuangnon def. Logan Chan by split decision
Muay Thai bout: Petninmungkorn NamkangIceland def. Toyota Eaglemuaythai by KO (punches). Round 3, 2:03
Muay Thai bout: Tahaneak Nayokatasala def. Khunpon Or AudUdon by KO (punch). Round 3, 1:49
Muay Thai bout: Ubaid Hussain def. Brazil Aekmuangnon by unanimous decision
Muay Thai bout: Rifdean Masdor def. Mohamad Redho by KO (strikes). Round 1, 2:34
MMA bout: Ilyas Eziyeu def. Lucas Ganin by split decision
Kickboxing bout: Shoma Okumura def. Sheng Yi Hang by unanimous decision
Kickboxing bout: Cho Kyeong Jae def. Shota by TKO (three knockdowns). Round 1, 2:13
Kickboxing bout: Diogo Miguel Silva def. Kazuteru Yamazaki by unanimous decision
MMA bout: Dias Otegen def. Akhmed Rabadanov by unanimous decision
Kickboxing bout: Anuar Cisneros def. Shun Shiraishi by TKO (leg kicks). Round 2, 0:43