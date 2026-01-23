ONE Fight Night 39: Rambolek vs. Dayakaev Results

On Friday, Jan, 23, ONE Championship will host ONE Fight Night 39: Rambolek vs. Dayakaev, live from Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event features bouts across Muay Thai, MMA, submission grappling and kickboxing.
The event airs live on Amazon Prime Video starting at 9 p.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Muay Thai bout: Rambolek Chor Ajalaboon vs. Abdulla Dayakaev
Muay Thai bout: Kongthoranee Sor Sommai vs. Asadula Imangazaliev
MMA bout: Isi Fitikefu vs. Chase Mann
MMA bout: Chihiro Sawada vs. Natalie Salcedo
Kickboxing bout: Mohammad Siasarani vs. Pedro Dantas
Grappling bout: Helena Crevar vs. Teshya Noelani Alo
MMA bout: Bokang Masunyane vs. Ryohei Kurosawa
Muay Thai bout: Vladimir Kuzmin def. Mohanad Battbootti by unanimous decision
MMA bout: Carlo Bumina-ang def. Marcos Aurelio by TKO (punches). Round 2 , 0:50
