UFC Fight Night Results: Kape Finishes Royval Inside Round One

On Saturday, Dec. 13, the UFC hosted UFC Fight Night: Royval vs. Kape, live from the UFC Apex in Las Vegas, Nev. The event featured a battle of ranked flyweights.
UFC Fight Night:Royval vs. Kape, aired live on ESPN+ starting at 7 p.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Brandon Manel Kape def. Brandon Royval by TKO (punch). Round 1, 3:18
Kevin Vallejos def. Giga Chikadze by KO (spinning back fist). Round 2, 1:29
Cezary Oleksiejczuk def. Cesar Almeida by unanimous decision (30-27 x3)
Melquizael Costa def. Morgan Charrière by KO (head kick). Round 1, 1:14
Kennedy Nzechukwu vs. Marcus “Buchecha” Almeida ruled a draw (28-28, 28-28, 28-28)
King Green def. Lance Gibson Jr. by split decision (29-28, 28-29, 29-28)
Yaroslav Amosov def. Neil Magny by submission (Anaconda choke). Round 1, 3:14
Joanderson Brito def. Isaac Thomson by unanimous decision (29-28 x3)
Steven Asplund def. Sean Sharaf by TKO (punches). Round 2,
Luana Santos def. Melissa Croden by unanimous decision (29-28, 29-28, 30-27)
Guilherme Pat def. Allen Frye by unanimous decision (30-27 x3)
Jamey-Lyn Horth def. Tereza Bleda by TKO (punches). Round 1, 2:05
