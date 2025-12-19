ONE Friday Fights 137 Results: Liu Quickly Finishes Tawanchai with Leg Kick

On Friday, Dec. 19, ONE Championship hosted ONE Friday Fights 137, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event featured Muay Thai and Kickboxing action.
The event aired live on YouTube starting at 7:30 a.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Kickboxing bout: Liu Mengyang def. Tawanchai PK Saenchai by TKO (leg kick). Round 1, 0:52
Muay Thai bout: PTT Apichart Farm def. Kulabdam Sor Jor Piek Uthai by majority decision
Muay Thai bout: Sam-A Gaiyanghadao def. Jaosuayai Mor Krungthepthonburi by unanimous decision
Muay Thai bout: Pakorn PK Saenchai def. Suablack Tor Pran49 by unanimous decision
Muay Thai bout: Mohammad Siasarani def. Jo Nattawut by KO (punch). Round 2, 1:39
Muay Thai bout: Yod-IQ Or Pimolsri def. Alexey Balyko by KO (head kick). Round 1, 2:06
Kickboxing bout: Zhang Peimian def. Thongpoon PK Saenchai by unanimous decision
Muay Thai bout: Gingsanglek Wor Kumchamnarn def. Suriyanlek Por Yenying by unanimous decision
Muay Thai bout: Shimon Yoshinari def. Dedduanglek TDed99 by unanimous decision
Muay Thai bout: PTT Apichart Farm def. Kulabdam Sor Jor Piek Uthai by majority decision
Muay Thai bout: Sam-A Gaiyanghadao def. Jaosuayai Mor Krungthepthonburi by unanimous decision
Muay Thai bout: Pakorn PK Saenchai def. Suablack Tor Pran49 by unanimous decision
Muay Thai bout: Mohammad Siasarani def. Jo Nattawut by KO (punch). Round 2, 1:39
Muay Thai bout: Yod-IQ Or Pimolsri def. Alexey Balyko by KO (head kick). Round 1, 2:06
Kickboxing bout: Zhang Peimian def. Thongpoon PK Saenchai by unanimous decision
Muay Thai bout: Gingsanglek Wor Kumchamnarn def. Suriyanlek Por Yenying by unanimous decision
Muay Thai bout: Shimon Yoshinari def. Dedduanglek TDed99 by unanimous decision