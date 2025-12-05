ONE Fight Night 38 Results: Baatarkhuu Submits Andrade to Capture Title

On Friday, Dec. 5, ONE Championship hosted ONE Fight Night 38: Andrade vs. Baatarkhuu, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event featured a battle for the bantamweight MMA title between Fabricio Andrade and Enkh-Orgil Baatarkhuu.
The event aired live on Amazon Prime Video starting at 9 p.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
MMA bout: Enkh-Orgil Baatarkhuu def. Fabricio Andrade by submission (rear-naked choke). Round 4, 1:43- for the bantamweight title
Muay Thai bout: Aliff Sor Dechapan def. Ramadan Ondash by unanimous decision
Grappling bout: Diogo Reis def. Daiki Yonekura by unanimous decision – for the flyweight title
Muay Thai bout: Phetjeeja Lukjaoporongtom def. Martyna Dominczak by TKO (strikes). Round 1, 2:46
Grappling bout: Lachlan Giles def, Marcelo Garcia by submission (kneebar). Round 1, 7:03
Muay Thai bout: mitrii Kovtun def. Shinji Suzuki by unanimous decision
MMA bout: Avazbek Kholmirzaev def. Jeremy Miado by TKO (strikes). Round 2, 4:53
