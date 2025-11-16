ONE 173 Results: Superbon, Nadaka Outwork Foes; Wakamatsu, Lee Score Stoppages

On Satuday, Nov. 15, ONE Championship hosted ONE 173: Superbon vs. Noiri, live from the Ariake Arena in Tokyo, Japan. The event featured four title fights across three disciplines.
The event aired live on ONE Championship pay-per-view starting at 11 p.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Kickboxing bout: Superbon vs. Masaaki Noiri by unanimous decision – for the featherweight title unification
MMA bout: Yuya Wakamatsu def. Joshua Pacio by TKO (strikes). Round 2, 0:56 – for the flyweight title
Muay Thai bout: Nadaka def. Numsurin Chor Ketwina by unanimous decision – for the atomweight title
MMA bout: Christian Lee def. Alibeg Rasulov by TKO (knees). Round 2, 2:32 – for the lightweight title
Kickboxing bout: Takeru Segawa def. Denis Puric by TKO (punches). Round 2, 2:49
Kickboxing bout: Marat Grigorian def. Rukiya Anpo by unanimous decision
Kickboxing bout: Yuki Yoza def. Superlek Kiatmoo9 by unanimous decision
Kickboxing bout: Nabil Anane de. Hiromi Wajima by unanimous decision
Kickboxing bout: Kana Morimoto def. Stamp Fairtex by unanimous decision
MMA bout: Tye Ruotolo def. Shozo Isojima by submission (rear-naked choke). Round 1, 2:26
Grappling bout: Rafael Lovato Jr. def. Giancarlo Bodoni by unanimous decision
Muay Thai bout: Suakim Sor Jor Tongprajin def. Jake Peacock by TKO (punch). Round 3, 0:26
MMA bout: Shamil Erdogan def. Ryugo Takeuchi by TKO (strikes). Round 1, 2:20
MMA bout: Hiroyuki Tetsuka def. Shinya Aoki by TKO (strikes). Round 2, 0:28
MMA bout: Chihiro Sawada def. Itsuki Hirata by unanimous decision
Kickboxing bout: Hiroki Akimoto def. Wei Rui by unanimous decision
