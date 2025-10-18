UFC Fight Night: de Ridder vs. Allen Results

On Saturday, Oct. 18, the UFC will host UFC Fight Night: de Ridder vs. Allen, live from the Rogers Arena in Vancouver, B.C., Canada. The event features a battle of middleweight title contenders Reinier de Ridder and Brendan Allen.

The event airs live on ESPN+ starting at 4 p.m. ET. Check below for full results.

FULL RESULTS

Reinier de Ridder vs. Brendan Allen

Kevin Holland vs. Mike Malott

Marlon Vera vs. Aiemann Zahabi

Manon Fiorot vs. Jasmine Jasudavicius

Cody Gibson vs. Aoriqileng

Kyle Nelson vs. Matt Frevola

Charles Jourdain vs. Davey Grant

Bruno Silva vs. Hyun Sung Park

Danny Barlow vs. Djorden Santos

Kyle Prepolec vs. Drew Dober

Stephanie Luciano vs. Ravena Oliveira

Azamat Bekoev vs. Yousri Belgaroui

Melissa Croden vs. Tainara Lisboa