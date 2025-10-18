UFC Fight Night: de Ridder vs. Allen Results

On Saturday, Oct. 18, the UFC will host UFC Fight Night: de Ridder vs. Allen, live from the Rogers Arena in Vancouver, B.C., Canada. The event features a battle of middleweight title contenders Reinier de Ridder and Brendan Allen.
The event airs live on ESPN+ starting at 4 p.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Reinier de Ridder vs. Brendan Allen
Kevin Holland vs. Mike Malott
Marlon Vera vs. Aiemann Zahabi
Manon Fiorot vs. Jasmine Jasudavicius
Cody Gibson vs. Aoriqileng
Kyle Nelson vs. Matt Frevola
Charles Jourdain vs. Davey Grant
Bruno Silva vs. Hyun Sung Park
Danny Barlow vs. Djorden Santos
Kyle Prepolec vs. Drew Dober
Stephanie Luciano vs. Ravena Oliveira
Azamat Bekoev vs. Yousri Belgaroui
Melissa Croden vs. Tainara Lisboa
