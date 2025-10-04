UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 Results

On Saturday, Oct. 4, the UFC will host UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2, live from the T-Mobile Arena in Las Vegas, Nev. The event features title fights in the light heavyweight and bantamweight divisions.

The early prelims air live on UFC Fight Pass and ESPN+ starting at 6 p.m. ET, followed by the preliminary card on ESPN+ and ESPNEWS at 8 p.m. ET. The main card airs on ESPN+ at 10 p.m. ET. Check below for full results.

FULL RESULTS Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira – for the light heavyweight title

Merab Dvalishvili vs. Cory Sandhagen – for the bantamweight title

Joe Pyfer vs. Abus Magomedov

Jiří Procházka vs. Khalil Rountree Jr.

Josh Emmett vs. Youssef Zalal

Macy Chiasson vs. Yana Santos

Edmen Shahbazyan vs. André Muniz

Ateba Gautier vs. Ozzy Diaz

Farid Basharat vs. Chris Gutierrez

Veronica Hardy vs. Brogan Walker

Ramiz Brahimaj vs. Austin Vanderford

Patchy Mix vs. Jakub Wikłacz

Daniel Santos vs. Joo Sang Yoo

Punahele Soriano vs. Nikolay Veretennikov