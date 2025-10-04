UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2 Results

On Saturday, Oct. 4, the UFC will host UFC 320: Ankalaev vs. Pereira 2, live from the T-Mobile Arena in Las Vegas, Nev. The event features title fights in the light heavyweight and bantamweight divisions.
The early prelims air live on UFC Fight Pass and ESPN+ starting at 6 p.m. ET, followed by the preliminary card on ESPN+ and ESPNEWS at 8 p.m. ET. The main card airs on ESPN+ at 10 p.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira – for the light heavyweight title
Merab Dvalishvili vs. Cory Sandhagen – for the bantamweight title
Joe Pyfer vs. Abus Magomedov
Jiří Procházka vs. Khalil Rountree Jr.
Josh Emmett vs. Youssef Zalal
Macy Chiasson vs. Yana Santos
Edmen Shahbazyan vs. André Muniz
Ateba Gautier vs. Ozzy Diaz
Farid Basharat vs. Chris Gutierrez
Veronica Hardy vs. Brogan Walker
Ramiz Brahimaj vs. Austin Vanderford
Patchy Mix vs. Jakub Wikłacz
Daniel Santos vs. Joo Sang Yoo
Punahele Soriano vs. Nikolay Veretennikov
Merab Dvalishvili vs. Cory Sandhagen – for the bantamweight title
Joe Pyfer vs. Abus Magomedov
Jiří Procházka vs. Khalil Rountree Jr.
Josh Emmett vs. Youssef Zalal
Macy Chiasson vs. Yana Santos
Edmen Shahbazyan vs. André Muniz
Ateba Gautier vs. Ozzy Diaz
Farid Basharat vs. Chris Gutierrez
Veronica Hardy vs. Brogan Walker
Ramiz Brahimaj vs. Austin Vanderford
Patchy Mix vs. Jakub Wikłacz
Daniel Santos vs. Joo Sang Yoo
Punahele Soriano vs. Nikolay Veretennikov