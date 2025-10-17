ONE Friday Fights 129 Results: Tengnueng Picks Up Decision After Banger

On Friday, Oct. 17, ONE Championship hosted ONE Friday Fights 129, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event featured Muay Thai and MMA action.

The event aired live on YouTube starting at 8:30 a.m. ET. Check below for full results.

FULL RESULTS

Muay Thai bout: Tengnueng Fairtex def. Tun Min Aung by unanimous decision

Muay Thai bout: Ayad Albadr def. Petlampun Muadablampang by KO (head kick). Round 1, 1:27

Muay Thai bout: Lamsing Sor Dechapan def. Khasan Salomov by split decision

Muay Thai bout: Brazil Aekmuangnon def. Soufiane Mejdoubi by TKO (referee stoppage). Round 2, 0:28

Muay Thai bout: Samanchai Sor Sommai def. Tamnanthai PK Lekfirsthouse by split decision

Muay Thai bout: Petchakrit Gavingym def. Yodanucha AekPattani by TKO (three knockdowns). Round 1, 2:43

Muay Thai bout: Fergus Smith def. Zahran Al-Wesabi by KO (punches). Round 1, 1:21

Muay Thai bout: Hamza Rachid def. Kampeetewada Sitthikul by KO (punches). Round 2, 0:47

Muay Thai bout: Yousef Hemati def. Kenan Bayramov by unanimous decision

Muay Thai bout: Har Ling Om def. Haruyuki Tanitsu by unanimous decision

MMA Thai bout: Alastair Volders def. Asadbek Erkinov by TKO (strikes). Round 2, 0:14

MMA Thai bout: Ali Afroogh def. Marwin Quirante by TKO (hammerfists). Round 3, 2:40