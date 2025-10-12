GLORY 104 Results: Khbabez Regains Title; Cvjetićanin, Laidouni Advance

On Saturday, Oct. 11, GLORY Kickboxing hosted GLORY 104, live from the RTM Stage Rotterdam in Rotterdam, Netherlands. The event featured a battle for the vacant light heavyweight title.
The event aired live on DAZN starting at 12 p.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Tarik Khbabez def. Bahram Rajabzadeh by majority decision (48-46, 48-46, 48-46, 48-46, 47-47) – for the vacant light heavyweight title
Miloš Cvjetićanin def. Rade Opačić by majority decision (30-26, 29-27, 29-27, 29-27, 27-29) – Last Heavyweight Standing Bracket 1 final
Sofian Laidouni def. Levi Rigters by majority decision (30-27, 29-27, 29-27, 28-28, 28-28) – Last Heavyweight Standing Bracket 2 final
Sergej Braun def. Iliass Hammouche by disqualification (threatening referee). Round 2, 0:26
Rade Opačić def. Mike Kena by unanimous decision (28-25, 29-24, 29-24, 29-24, 29-24) – Last Heavyweight Standing Bracket 2 semifinal
Miloš Cvjetićanin def. Alin Nechita by unanimous decision (30-26, 30-26, 30-26, 30-26, 29-28) – Last Heavyweight Standing Bracket 2 semifinal
Sofian Laidouni def. Nabil Khachab by unanimous decision (30-27, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28) – Last Heavyweight Standing Bracket 1 semifinal
Levi Rigters def. Asadulla Nasipov by KO (knee). Round 3, 0:36 – Last Heavyweight Standing Bracket 1 semifinal
Miguel Trindade def. Halil Kutukcu by unanimous decision (30-25 x 5)
Berjan Peposhi def. Aitor Ibanez by unanimous decision (30-27 x 5) – Last Featherweight Standing
Mo Amine def. Errol Koning by unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27, 29-28, 29-28) –
Last Heavyweight Standing reserve
