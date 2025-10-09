Contender Series: Season 9, Ep. 9 Results – Wild Night Leads to Six Contracts

On Tuesday, Oct. 7, the UFC hosted Contender Series: Season 9, Ep. 9, live from the UFC Apex in Las Vegas, Nev. The event featured 10 fighters vying for UFC contracts.
The event aired live on ESPN+ starting at 8 p.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Magomed Zaynukov def. Lucas Caldas by unanimous decision (30-26 x3)
Adrian Luna Martinetti def. Mark Vologdin by unanimous decision (29-28 x 3)
Imanol Rodriguez def. Roque Conceicao by knockout (punch). Round 1, 2:12
Luis Felipe Dias def. Donavon Hedrick by submission (rear-naked choke). Round 2, 4:37
Luke Fernandez def. Rafael Pergentino by knockout (punch). Round 1, 0:15
