Contender Series: Season 9, Ep. 10 Results – Five Contracts Awarded

On Tuesday, Oct. 14, the UFC hosted Contender Series: Season 9, Ep. 10, live from the UFC Apex in Las Vegas, Nev. The event featured 12 fighters vying for UFC contracts.
The event aired live on ESPN+ starting at 8 p.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Levi Rodrigues def. Freddy Vidal by TKO (punches). Round 1, 3:20
Juan Diaz def. Won II Kwon by knockout (spinning elbow). Round 2, 4:58
Marwan Rahiki def. Ananias Mulumba by knockout (strikes). Round 2, 2:13
Michael Oliveira def. Victor Valenzuela by knockout (punch). Round 2, 3:56
Jovan Leka def. Azamat Nuftillaev by unanimous decision (29-28, 28-27, 29-27)
Wes Schultz def. Mario Mingaj by submission (Suloev stretch). Round 1, 1:51
Juan Diaz def. Won II Kwon by knockout (spinning elbow). Round 2, 4:58
Marwan Rahiki def. Ananias Mulumba by knockout (strikes). Round 2, 2:13
Michael Oliveira def. Victor Valenzuela by knockout (punch). Round 2, 3:56
Jovan Leka def. Azamat Nuftillaev by unanimous decision (29-28, 28-27, 29-27)
Wes Schultz def. Mario Mingaj by submission (Suloev stretch). Round 1, 1:51