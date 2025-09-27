UFC Fight Night: Ulberg vs. Reyes Results

On Saturday, Sep. 27, the UFC will host UFC Fight Night: Ulberg vs. Reyes, live from the RAC Arena in Perth, Western Australia. The event features a battle of top light heavyweights Carlos Ulberg and Dominick Reyes.
The event airs live on ESPN+ starting at 7 p.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Carlos Ulberg vs. Dominick Reyes
Jimmy Crute vs. Ivan Erslan
Jack Jenkins vs. Ramon Taveras
Jake Matthews vs. Neil Magny
Louie Sutherland vs. Justin Tafa
Tom Nolan vs. Charlie Campbell
Navajo Stirling vs. Rodolfo Bellato
Andre Petroski vs. Cam Rowston
Jonathan Micallef vs. Oban Elliott
Jamie Mullarkey vs. Rolando Bedoya
Colby Thicknesse vs. Josias Musasa
Luana Carolina vs. Michelle Montague
Brando Peričić vs. Elisha Ellison
Alexia Thainara def. Loma Lookboonmee by unanimous decision (30-27 x3)
Jimmy Crute vs. Ivan Erslan
Jack Jenkins vs. Ramon Taveras
Jake Matthews vs. Neil Magny
Louie Sutherland vs. Justin Tafa
Tom Nolan vs. Charlie Campbell
Navajo Stirling vs. Rodolfo Bellato
Andre Petroski vs. Cam Rowston
Jonathan Micallef vs. Oban Elliott
Jamie Mullarkey vs. Rolando Bedoya
Colby Thicknesse vs. Josias Musasa
Luana Carolina vs. Michelle Montague
Brando Peričić vs. Elisha Ellison
Alexia Thainara def. Loma Lookboonmee by unanimous decision (30-27 x3)