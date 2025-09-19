ONE Friday Fights 125 Results: Osmanov Takes The Scorecards Over Saemapetch

On Friday, Sep. 19, ONE Championship hosted ONE Friday Fights 125, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event featured Muay Thai, Kickboxing and MMA action.
The event aired live on YouTube starting at 8:30 a.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Muay Thai bout: Elbrus Osmanov def. Saemapetch Fairtex by unanimous decision
Muay Thai bout: Logan Chan def. Saksri Superlek Muaythai by KO (body punch). Round 2, 2:19
Muay Thai bout: Petninmungkorn NamkangIceland def. Petnaya Nhongbangsai by unanimous decision
Muay Thai bout: Mehrdad Khanzadeh def. Kritpet PK Saenchai by split decision
Muay Thai bout: Anon Taladkondernmuangpon def. Gianny De Leu by KO (body punch). Round 2, 1:50
Muay Thai bout: Ikkyusan Sor Salacheep def. Kampanthong Chor Hapayak by split decision
Muay Thai bout: Kongchai Chanaidonmueang def. Walter Goncalves by unanimous decision
Muay Thai bout: Dzhamil Osmanov def. Guyasit Singha Mawynn by KO (punch). Round 2, 1:36
Muay Thai bout: Nefise Delikurt def. Liu Yuer by unanimous decision
Muay Thai bout: Muga Seto def. Rayan Mekki by unanimous decision
MMA bout: Kyungjung Kim def. Su Sung Cho by TKO (punches). Round 1, 4:57
MMA bout: Kim Tran def. Juliana Otalora by TKO (punches). Round 3, 2:03
