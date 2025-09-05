ONE Fight Night 35: Buntan vs. Hemetsberger Results

On Friday, Sep. 5, ONE Championship will host ONE Fight Night 35: Buntan vs. Hemetsberger, live from Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event features a battle for the vacant women’sstrawweight Muay Thai title.
The event airs live on Amazon Prime Video starting at 9 p.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Muay Thai bout: Jackie Buntan vs. Stella Hemetsberger – for the strawweight title
Muay Thai bout: Shadow Singmawynn def. Bampara Kouyate by TKO (spinning backfist). Round 2, 1:20
MMA bout: Akbar Abdullaev def. Ibragim Dauev by TKO (strikes). Round 3, 3:49
Muay Thai bout: Rambolek Chor Ajalaboon def. Dmitriy Kovtun by TKO (punch). Round 2, 2:01
MMA bout: Tye Ruotolo def. Adrian Lee by submission (rear-naked choke). Round 2, 4:14
Muay Thai bout: Johan Ghazali def. Zakaria El Jamari by TKO (unches). Round 1, 2:10
MMA bout: Natalie Salcedo def. Macarena Aragon by submission (triangle armbar). Round 1, 2:42
Kickboxing bout: Hyu Iwata def. Jordan Estupinan by TKO (punches). Round 3, 1:45
Muay Thai bout: Shadow Singmawynn def. Bampara Kouyate by TKO (spinning backfist). Round 2, 1:20
MMA bout: Akbar Abdullaev def. Ibragim Dauev by TKO (strikes). Round 3, 3:49
Muay Thai bout: Rambolek Chor Ajalaboon def. Dmitriy Kovtun by TKO (punch). Round 2, 2:01
MMA bout: Tye Ruotolo def. Adrian Lee by submission (rear-naked choke). Round 2, 4:14
Muay Thai bout: Johan Ghazali def. Zakaria El Jamari by TKO (unches). Round 1, 2:10
MMA bout: Natalie Salcedo def. Macarena Aragon by submission (triangle armbar). Round 1, 2:42
Kickboxing bout: Hyu Iwata def. Jordan Estupinan by TKO (punches). Round 3, 1:45