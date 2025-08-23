UFC Shanghai Results: Walker Stops Zhang in Round 1; Sterling Dominates Ortega

On Saturday, Aug. 23, the UFC hosted UFC Fight Night: Walker vs. Zhang, live from the Shanghai Indoor Stadium in Shanghai, China. The event featured a light heavyweight showdown between Johnny Walker and Zhang Mingyang
The event aired live on ESPN+ starting at 3 a.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Johnny Walker def. Zhang Mingyang by TKO (punches). Round 1, 2:37
Aljamain Sterling def. Brian Ortega by unanimous decision (50-45 x 3)
Sergei Pavlovich def. Waldo Cortes-Acosta by unanimous decision (30-27, 29-28, 29-28)
Su Mudaerji def. Kevin Borjas by unanimous decision (30-27 x 3)
Taiyilake Nueraji def. Kiefer Crosbie by TKO (strikes). Round 1, 3:33
Gauge Young def. Hayisaer Maheshate by unanimous decision (30-27, 29-28, 29-28)
Charles Johnson def. Lone’er Kavanagh by knockout (punches). Round 2, 4:35
Rong Zhu def. Austin Hubbard by unanimous decision (30-27, 29-28, 29-28)
Kyle Daukaus def. Michel Pereira by TKO (punches). Round 1, 0:43
Yi Zha def. Westin Wilson by knockout (punches). Round 1, 0:37
SuYoung You def. Xiao Long by unanimous decision (29-28 x 3)
Uran Satybaldiev def. Diyar Nurgozhay by submission (Ezekiel choke). Round 1, 2:45
