ONE Friday Fights 121 Results: Bakhtin Knocks Out Tengnueng With Spinning Elbow

On Friday, Aug. 22, ONE Championship hosted ONE Friday Fights 121, live from the Lumpinee Boxing Stadium in Bangkok, Thailand. The event featured Muay Thai and MMA action.
The event aired live on YouTube starting at 8:30 a.m. ET. Check below for full results.
FULL RESULTS
Muay Thai bout: Maksim Bakhtin def. Tengnueng Fairtex by KO (spinning back elbow). Round 2, 0:45
Muay Thai bout: Thway Lin Htet def. Chokpreecha PK Saenchai by TKO (strikes). Round 2, 1:52
Muay Thai bout: Denkriangkrai Singha Mawynn def. Lamsing Sor Dechapan by unanimous decision
Muay Thai bout: Rungruanglek TN Muaythai def. Payaksurin JP Power by majority decision
Muay Thai bout: Andrii Mezentsev def. Sunday Boomdeksean by unanimous decision
Muay Thai bout: Petchakrit TN Diamond Home def. Pamor-E-Daeng Chokamnuaychai KO (strikes). Round 2, 0:39
Muay Thai bout: Ubaid Hussain def. Petnakian Sor Nakian by unanimous decision
Muay Thai bout: Ali Kelat def. Michael Baranov by KO (punches). Round 2, 1:35
Muay Thai bout: Shimon Yoshinari def. Pettonglor Sitluangpeenumfon by TKO (three knockdowns). Round 2, 1:06
Muay Thai bout: Ryuya Okuwaki def. Nueaphet Kelasport by KO (head kick). Round 2, 2:22
Muay Thai bout: Klarob NuiCafeboran def. Mohammad Ali by KO (punches). Round 1, 1:39
MMA bout: Jean Carlos Pereira def. Sheagh Dobbin by KO (punch). Round 2, 0:35
