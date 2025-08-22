GLORY 103: Last Heavyweight Standing Weigh-In Results

On Saturday, Aug. 23, GLORY Kickboxing will host GLORY 103: Last Heavyweight Standing, live from the Rotterdam Ahoy in Rotterdam, Netherlands. The event features a welterweight title bout, as well as eight opening bouts for the Last Heavyweight Standing tournament.

The preliminary card airs live and free on YouTube starting at 12 p.m. ET, followed by the main card on DAZN pay-per-view at 2 p.m. ET. The fighters hit the scales on Friday, Aug. 22. Check below for full weigh-in results.

WEIGH-IN RESULTS Levi Rigters (111.3 kg/ 245 lbs) vs. Jamal Ben Saddik (122.3 kg/270 lbs) – Last Heavyweight Standing Opening Round

Chico Kwasi (76.8 kg/168 lbs) vs. Mehdi Ait El Hadj (77 kg/170 lbs) – for the welterweight title

Mory Kromah (103.9 kg/227 lbs) vs. Cristian Ristea (100.3kg/220 lbs)

Ionuț Iancu (143.5kg/315 lbs) vs. Rade Opačić (112.8kg/247 lbs) – Last Heavyweight Standing Opening Round

Nabil Khachab (162.3 kg/358 lbs) vs. Nathan Cook (129.4 kg/284 lbs) – Last Heavyweight Standing Opening Round

Miloš Cvjetićanin (101.4 kg/ 223 lbs) vs. Colin George (120.5 kg/265 lbs) – Last Heavyweight Standing Opening Round

Don Sno (76.7kg/168 lbs) vs. Tayfun Özcan (76.6 kg/167 lbs)

Sofian Laidouni (112.1kg/247 lbs) vs. Cihad Kepenek (103.1kg/227 lbs) – Last Heavyweight Standing Opening Round

Alin Nechita (105.5kg/231 lbs) vs. Naim Hebbar (109.4 kg/240 lbs) – Last Heavyweight Standing Opening Round

Yuri Farcaș (106 kg/234 lbs) vs. Asadulla Nasipov (115.1 kg/254 lbs) – Last Heavyweight Standing Opening Round

Mike Kena (98.1 kg/ 216 lbs) vs. Errol Koning (100.9 kg/220 lbs) – Last Heavyweight Standing Opening Round