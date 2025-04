GLORY 99: Last Heavyweight Standing Results

On Saturday, Apr. 5, GLORY Kickboxing will host GLORY 99: Last Heavyweight Standing, live from the Rotterdam Ahoy in Rotterdam, Netherlands. The event features the first round of the 32-man GLORY heavyweight tournament.

The event airs live on DAZN starting at 10 a.m. ET. Check below for full results.

FULL RESULTS Jamal Ben Saddik vs. Cristian Ristea

Brian Douwes vs. Bahram Rajabzadeh

Kevin Tariq Osaro vs. Benjamin Adegbuyi

Rade Opačić vs. Nico Pereira Horta

Nabil Khachab vs. Miloš Cvjetićanin

Sofian Laïdouni vs. Oleg Pryimachov

Asadulla Nasipov vs. Murat Aygun

Nicolas Wamba vs. Mory Kromah

Sina Karimian vs. Tomáš Možný

Alin Nechita vs. Ahmed Krnjić

Ionut Iancu vs. Cihad Kepenek

Yuri Farcas vs. Iraj Azizpour

Asdren Gashi vs. Nidal Bchiri

Miroslav Vujović vs. Colin George

Nathan Cook vs. Anis Bouzid

Petr Romankevich vs. Luijg Gashi