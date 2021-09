KSW 63: Crime of the Century Results

On Saturday, Sep. 4, KSW will host KSW 63: Crime of the Century live from ATM Studio in Warsaw, Poland.

In the main event, Roberto Soldić and Patrik Kincl collide for the welterweight title.

The event airs live below via Fite TV pay-per-view beginning at 2 p.m. ET. Check back following the event for the full results.

FULL RESULTS Roberto Soldić vs. Patrik Kincl – for the welterweight title

Antun Račić vs. Jakub Wikłacz

Paweł Pawlak vs. Damian Janikowski

Aleksandar Rakas vs. Tomasz Romanowski

Darko Stošić vs. Michał Andryszak

Emilia Czerwińska vs. Weronika Eszer

Damian Piwowarczyk vs. Marcin Trzciński

Sara Luzar Smajic vs. Aitana Alvarez

Szymon Karolczyk vs. Michał Domin