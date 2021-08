Brave CF 53: Akishev vs. Kim Results

On Saturday, Aug. 21, Brave CF will host Brave CF 53: Akishev vs. Kim from Almaty, Kazakhstan.

In the night’s main event, Kazakhstan’s Nurzhan Akishev meet’s South Korea’s Tae Kyun Kim in a featherweight clash.

The action airs on pay-per-view via the Brave CF site at 8 a.m. ET. Check back following the event for the full results.

FULL RESULTS Nurzhan Akishev vs. Tae Kyun Kim

Vasiliy Takhtay vs. Roger Sampaio

Asu Almabaev vs. Aleksander Doskalchuk

Olzhas Eskaraev vs. Lucas Martins

Brad Katona vs. Bair Shtepin

Azat Maksum vs. Flavio de Queiroz

Ilyar Askhanov vs. Akhmed Magomedov

Damir Tolenov vs. Nurbek Bolotbekov

Aktore Batyrbek vs. Ernis Abdilakim Uulu

Karim Ruzbakiev vs. Kodirkhon Ganiev

Bauyrzhan Kuanyshbayev vs. Fakhriddin Mardiev

Alisher Gabdullin vs. Bekzat Saparov

Islambek Baktybekuulu vs. Zhasur Mirzamukhamedov

Maksat Zholdosh vs. Sanjarbek Erkinov